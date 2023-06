Visite guidée d’une médiathèque Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Catégories d’Évènement: Aube

Bar-sur-Aube Visite guidée d’une médiathèque Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube, 16 septembre 2023, Bar-sur-Aube. Visite guidée d’une médiathèque 16 et 17 septembre Médiathèque Albert Gabriel Visite gratuite limitée à 15 places Visite commentée des bâtiments de la médiathèque Albert Gabriel, ainsi que de son fonds ancien. Médiathèque Albert Gabriel 13 rue Saint-Pierre, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est 03 25 27 36 47 [{« type »: « phone », « value »: « 0325273647 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@barsuraube.fr »}] La bibliothèque municipale de Bar-sur-Aube a été créée en 1884 dans les locaux de l’hôtel de ville. Elle a déménagé en 1989 dans l’hôtel des comtes de Brienne (XVIe – XVIIIe siècle), situé au 13 rue Saint-Pierre, dans le cœur historique de la ville. Après des travaux d’agrandissement, en 2005, la médiathèque s’est agrandie. Initialement dotée d’une surface de 550 m², elle accueille désormais ses lecteurs dans un espace de 1400 m². Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

