Raconte-moi une histoire Médiathèque Albert Camus Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Raconte-moi une histoire Médiathèque Albert Camus Marmande, 13 avril 2024, Marmande. Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 Raconte moi une histoire à la Médiathèque. Pour tout public à partir de 4 ans..

Raconte moi une histoire à la Médiathèque. Pour tout public à partir de 4 ans.

Raconte moi une histoire à la Médiathèque.

– Pour tout public à partir de 4 ans.

– Réservation conseillée. EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue Clavetière

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Code postal 47200 Lieu Médiathèque Albert Camus Adresse Médiathèque Albert Camus Rue Clavetière Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Médiathèque Albert Camus Marmande Latitude 44.4973488 Longitude 0.16593752 latitude longitude 44.4973488;0.16593752

Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/