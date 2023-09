Atelier Philo à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 5 avril 2024, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Ateliers Philo – à chaque séance, un thème différent est abordé par les participants sous la direction de Anne-Catherine Heinisch. Un café-philo n’est ni un cours ni une conférence, mais un lieu où les participants sont invités à débattre ensemble..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 20:00:00. .

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ateliers Philo – at each session, a different theme is tackled by participants under the guidance of Anne-Catherine Heinisch. A café-philo is neither a course nor a conference, but a place where participants are invited to debate together.

Ateliers Philo: en cada sesión, los participantes abordan un tema diferente bajo la dirección de Anne-Catherine Heinisch. Un café-filo no es ni un curso ni una conferencia, sino un lugar donde se invita a los participantes a debatir juntos.

Ateliers Philo – In jeder Sitzung wird ein anderes Thema von den Teilnehmern unter der Leitung von Anne-Catherine Heinisch behandelt. Ein Café Philo ist weder ein Kurs noch eine Konferenz, sondern ein Ort, an dem die Teilnehmer eingeladen sind, gemeinsam zu debattieren.

