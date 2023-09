Conférences Musicales par Simon Mestres à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 25 janvier 2024, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Conférences Musicales par Simon Mestres à la Médiathèque à 18h30. Simon Mestres propose 3 conférences musicales.

– Jeudi 05 Octobre 2023 – Les Beatles : parcours et héritage.

– Jeudi 25 Janvier 2024 – Histoire de la Motown.

– Jeudi 16 Mai 2424 – Histoire de la basse..

2024-01-25 fin : 2024-01-25 . EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Musical Conferences by Simon Mestres at the Médiathèque at 6:30pm. Simon Mestres offers 3 musical conferences.

– Thursday, October 05, 2023 – The Beatles: career and legacy.

– Thursday, January 25, 2024 – History of Motown.

– Thursday, May 16, 2424 – History of the bass.

Conferencias musicales de Simon Mestres en la Médiathèque a las 18.30 h. Simon Mestres ofrece 3 conferencias musicales.

– Jueves 05 de octubre de 2023 – Los Beatles: carrera y legado.

– Jueves 25 de enero de 2024 – Historia de la Motown.

– Jueves 16 de mayo de 2424 – Historia del bajo.

Musikalische Vorträge von Simon Mestres in der Mediathek um 18:30 Uhr. Simon Mestres bietet drei Musikvorträge an.

– Donnerstag, 05. Oktober 2023 – Die Beatles: Werdegang und Vermächtnis.

– Donnerstag, 25. Januar 2024 – Die Geschichte von Motown.

– Donnerstag, 16. Mai 2424 – Die Geschichte des Basses.

