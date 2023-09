Café Culture à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 6 janvier 2024, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Venez partager vos coups de cœur sur le cinéma, la musique ou la littérature et découvrir de nouvelles idées autour d’un moment convivial un samedi matin par mois – De 10h à 12h (Section Adultes)..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 12:00:00. EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and share your favorite movies, music or literature and discover new ideas around a friendly moment one Saturday morning per month – From 10am to 12pm (Adult Section).

Venga a compartir sus películas, música o literatura favoritas y a descubrir nuevas ideas en torno a un momento de convivencia un sábado por la mañana al mes – De 10 a 12 horas (Sección de Adultos).

Teilen Sie Ihre Lieblingsfilme, -musik oder -literatur mit anderen und entdecken Sie neue Ideen bei einem gemütlichen Beisammensein an einem Samstagmorgen pro Monat – 10:00-12:00 Uhr (Erwachsenenabteilung).

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Val de Garonne