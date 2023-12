Exposition de Patrick Carrié Médiathèque Albert Camus Marmande, 1 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Patrick Carrié s’est spécialisé dans les aquarelles, il s’exprime à rendre une émotion rencontrée au détour d’un chemin. Sensible au détail architectural, une formation en dessin technique, il aime reconstituer ponts, voûtes, arches, églises et autres pigeonniers en bois, le tout dans des décors naturels sublimés par l’éclairage du moment..

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Patrick Carrié specializes in watercolors, expressing the emotions he encounters along the way. With a keen eye for architectural detail and a background in technical drawing, he loves to recreate bridges, arches, churches and other wooden dovecotes, all in natural settings enhanced by the lighting of the moment.

Patrick Carrié está especializado en la acuarela, expresando las emociones que encuentra a su paso. Con buen ojo para los detalles arquitectónicos y formación en dibujo técnico, le gusta recrear puentes, arcos, iglesias y otros palomares de madera, todo ello en escenarios naturales realzados por la iluminación del momento.

Patrick Carrié hat sich auf Aquarelle spezialisiert. Er drückt sich darin aus, eine Emotion wiederzugeben, die ihm auf einem Weg begegnet ist. Er liebt es, Brücken, Gewölbe, Bögen, Kirchen und Taubenschläge aus Holz zu rekonstruieren, und das alles in natürlichen Umgebungen, die durch die Beleuchtung des Augenblicks sublimiert werden.

