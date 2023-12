Les Marmandises éclairées « Carte à gratter, carte à planter : cadeaux de fin d’année » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 1 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Les Marmandises éclairées sur le thème « Carte à gratter, carte à planter : cadeaux de fin d’année » (à partir de 8 ans).

Venez découvrir comment les scientifiques s’inspirent de la nature afin de permettre aux sportifs de se dépasser, grâce à des expériences ludiques.

– Sur inscription à la Médiathèq.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 12:00:00. EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Les Marmandises éclairées on the theme « Carte à gratter, carte à planter: cadeaux de fin d’année » (ages 8 and up).

Come and discover how scientists draw inspiration from nature to help athletes excel, thanks to playful experiments.

– Registration required at the Médiathèq

Les Marmandises éclairées sobre el tema « Carte à gratter, carte à planter: cadeaux de fin d’année » (a partir de 8 años).

Venga a descubrir cómo los científicos se inspiran en la naturaleza para ayudar a los deportistas a superarse, gracias a divertidos experimentos.

– Inscripción obligatoria en el Médiathèq

Die beleuchteten Marmandises zum Thema « Rubbelkarte, Pflanzkarte: Geschenke zum Jahresende » (ab 8 Jahren).

Erfahren Sie, wie Wissenschaftler sich von der Natur inspirieren lassen, um Sportlern durch spielerische Experimente die Möglichkeit zu geben, über sich hinauszuwachsen.

– Nach Anmeldung in der Mediathek

