Exposition « Montgolfières » par l’ASPTT Marmande Médiathèque Albert Camus Marmande, 1 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Venez de nouveau prendre un peu de hauteur et retrouver le plaisir d’un florilège de

ballons inondant le ciel de Marmande au cours de cette exposition proposée par le club

ASPTT de Marmande..

2023-12-12 fin : 2023-12-30 . EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take to the skies once again, and rediscover the pleasure of an array of balloons flooding the Marmande sky

of balloons flooding the Marmande sky at this exhibition organized by the

ASPTT de Marmande club.

Ven a surcar los cielos una vez más y disfruta de una serie de globos que inundan los cielos

globos que inundan los cielos de Marmande en esta exhibición organizada por el club Marmande

Club ASPTT de Marmande.

Kommen Sie wieder in luftige Höhen und lassen Sie sich von einer Fülle von Ballons begeistern

ballons, die den Himmel über Marmande überfluten, während dieser Ausstellung, die vom ASPTT-Verein organisiert wird

ASPTT de Marmande.

