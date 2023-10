Festival Clairac BD – Exposition Hayao Miyazaki en presse à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 21 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Festival Clairac BD – Exposition Hayao Miyazaki en presse : L’exposition Hayao Miyazaki est composée de 18 panneaux permettant de découvrir de nombreuses facettes de l’auteur, ainsi que le studio Ghibli qu’il fonda avec ses comparses Isao Takahata et Toshio Suzuki….

2023-11-21 fin : 2023-12-02 . EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Festival Clairac BD – Hayao Miyazaki exhibition in press : The Hayao Miyazaki exhibition is made up of 18 panels enabling visitors to discover many facets of the author, as well as Studio Ghibli, which he founded with his companions Isao Takahata and Toshio Suzuki…

Festival Clairac BD – Exposición Hayao Miyazaki en prensa : La exposición Hayao Miyazaki se compone de 18 paneles que dan a conocer las múltiples facetas del autor, así como del Studio Ghibli, que fundó con sus compañeros Isao Takahata y Toshio Suzuki…

Festival Clairac BD – Ausstellung Hayao Miyazaki in der Presse: Die Ausstellung Hayao Miyazaki besteht aus 18 Tafeln, die es ermöglichen, zahlreiche Facetten des Autors zu entdecken, sowie das Studio Ghibli, das er mit seinen Kollegen Isao Takahata und Toshio Suzuki gründete…

