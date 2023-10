Les Marmandises éclairées « Biomimétisme et Sport » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Les Marmandises éclairées « Biomimétisme et Sport » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 25 octobre 2023, Marmande. Marmande,Lot-et-Garonne Les Marmandises éclairées « Biomimétisme et Sport » à la Médiathèque..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Les Marmandises éclairées « Biomimicry and Sport » at the Médiathèque. Les Marmandises éclairées « Biomímesis y deporte » en la Médiathèque. Die beleuchteten Marmandises « Biomimetik und Sport » in der Mediathek. Mise à jour le 2023-10-14 par OT Val de Garonne Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Médiathèque Albert Camus Adresse Médiathèque Albert Camus Rue de la République Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Médiathèque Albert Camus Marmande latitude longitude 44.4973371;0.16595402

Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/