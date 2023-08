Conférence de Jean-Michel Proust à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 14 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Jean-Michel Proust – L’extraordinaire histoire du label Blue Note. Conférence sur le jazz, en partenariat avec le festival Jazz & Garonne..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:30:00. EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Jean-Michel Proust – The extraordinary history of the Blue Note label. Conference on jazz, in partnership with the Jazz & Garonne festival.

Jean-Michel Proust – La extraordinaria historia del sello Blue Note. Conferencia sobre el jazz, en colaboración con el festival Jazz & Garonne.

Jean-Michel Proust – Die außergewöhnliche Geschichte des Labels Blue Note. Vortrag über Jazz, in Zusammenarbeit mit dem Festival Jazz & Garonne.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Val de Garonne