Festival Jazz & Garonne – Exposition photo « Quand le jazz s’expose » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 10 octobre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

« Quand le jazz s’expose » – Exposition photo en partenariat avec le festival Jazz & Garonne..

2023-10-10 fin : 2023-10-28 . EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Quand le jazz s’expose » – Photo exhibition in partnership with the Jazz & Garonne festival.

« Quand le jazz s’expose » – Exposición fotográfica en colaboración con el festival Jazz & Garonne.

« Quand le jazz s’expose » – Fotoausstellung in Zusammenarbeit mit dem Festival Jazz & Garonne.

