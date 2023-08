Exposition « Ciao Italia » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande, 5 septembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Exposition « Ciao Italia » à la Médiathèque. Dans le cadre d’un partenariat avec Arts et Traditions Populaires de Marmande et le comité de Jumelage Italie de Marmande..

2023-09-05 fin : 2023-09-22 . EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ciao Italia » exhibition at the Médiathèque. In partnership with Arts et Traditions Populaires de Marmande and the Comité de Jumelage Italie de Marmande.

Exposición « Ciao Italia » en la Mediateca. En colaboración con Arts et Traditions Populaires de Marmande y el Comité de Jumelage Italie de Marmande.

Ausstellung « Ciao Italia » in der Mediathek. Im Rahmen einer Partnerschaft mit Arts et Traditions Populaires de Marmande und dem Comité de Jumelage Italie de Marmande.

