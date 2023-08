Atelier Philo Médiathèque Albert Camus Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Atelier Philo Médiathèque Albert Camus Marmande, 1 septembre 2023, Marmande. Marmande,Lot-et-Garonne Atelier Philo sur le thème « Le propre de l’homme » présenté par Marc-Alexis Morelle..

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Philo workshop on « Le propre de l'homme » presented by Marc-Alexis Morelle. Taller de filosofía sobre el tema « La naturaleza del hombre », presentado por Marc-Alexis Morelle. Philo-Workshop zum Thema « Das Eigene des Menschen », präsentiert von Marc-Alexis Morelle.

