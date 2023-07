Atelier « Les Marmandises éclairées ! » Médiathèque Albert Camus Marmande, 8 août 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

« Les Marmandises éclairées ! » : des petites gourmandises ludiques et scientifiques à partager en famille ! De 18h à 21h dans le cadre de « Quartiers d’été »..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 21:00:00. .

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Les Marmandises éclairées! a series of playful, scientific treats to share with the whole family! From 6pm to 9pm as part of the « Quartiers d?été » festival.

« ¡Les Marmandises éclairées! una serie de golosinas divertidas y científicas para compartir con toda la familia De 18:00 a 21:00 h, en el marco del festival « Quartiers d’été ».

» Les Marmandises éclairées ! » : kleine spielerische und wissenschaftliche Leckereien, die man mit der ganzen Familie teilen kann! Von 18 bis 21 Uhr im Rahmen von « Quartiers d’été » (Sommerviertel).

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Val de Garonne