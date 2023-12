Festival Mondoclowns – Exposition de Toly Castors Médiathèque Albert Camus Marmande, 30 janvier 2023, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2023-01-30

fin : 2024-02-24

Le Festival Mondoclowns, la médiathèque Albert Camus et la Ville de Marmande présentent une exposition de Toly Castors.

Comme chaque année, en partenariat avec la Médiathèque Albert Camus de Marmande, nous vous invitons à venir découvrir une collection, ou un artiste, inspiré par l’univers du Clown !

C’est une grande joie de vous présenter les dessins humoristiques de TOLY CASTORS ! Cet artiste de cirque dont la spécialité était l’antipodisme et les jeux icariens, a eu une magnifique carrière au cirque. La quarantaine de ses œuvres qui sera exposée ne manquera pas de vous amuser et de titiller vos zygomatiques. Ne ratez pas de venir découvrir le monde de cet artiste « Traits Très Clown »…

– Vernissage le samedi 3 février à 14h30.

– Ouverture exceptionnelle le dimanche 4 février de 9h à 12h.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



