Les archives municipales vous invitent à une projection de films documentaires sur le sport antibois des années 1930 aux années 1950, suivie d'un échange sur la thématique du sport à Antibes.

Samedi 16 septembre, 16h00
Médiathèque Albert Camus
19 boulevard Chancel 06600 Antibes
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

3600 m² au centre d’Antibes.

Pôles d’excellence : la mer, l’architecture, le jardin, livre d’artistes contemporains, fonds Jacques Audiberti et Albert Camus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

