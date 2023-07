Exposition participative Médiathèque Albert Camus Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Exposition participative Médiathèque Albert Camus Antibes, 16 septembre 2023, Antibes. Exposition participative Samedi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Albert Camus Contribuez à une fresque du patrimoine antibois avec une photo ou un dessin. Une façon inédite de redécouvrir la ville.

La fresque restera visible pendant un mois.

Vous pourrez déposer vos fichiers jusqu’au 31 août à la médiathèque ou les envoyer par mail à ac.mac@agglo-casa.fr

Si vous souhaitez apporter un témoignage audio à votre photo ou dessin rendez-vous à la médiathèque du 1er au 14 septembre.

Découverte de la fresque Samedi 16 septembre à 10h30, hall d’accueil Médiathèque Albert Camus 19 boulevard Chancel 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/ https://www.facebook.com/mediatheque.casa/;https://www.instagram.com/mediatheques_casa/;https://twitter.com/medcasa;https://www.youtube.com/user/medcasa06 [{« link »: « mailto:ac.mac@agglo-casa.fr »}, {« link »: « mailto:ac.mac@agglo-casa.it »}] Médiathèque du réseau des médiathèques des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

3600 m² au centre d’Antibes.

Pôles d’excellence : la mer, l’architecture, le jardin, livre d’artistes contemporains, fonds Jacques Audiberti et Albert Camus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

