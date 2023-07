Jeux de société 100% patrimoine Médiathèque Albert Camus Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Jeux de société 100% patrimoine Médiathèque Albert Camus Antibes, 16 septembre 2023, Antibes. Jeux de société 100% patrimoine Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Albert Camus Inscription obligatoire Nous vous invitons à jouer et vous amuser en redécouvrant le patrimoine antibois grâce à un défi puzzle « Les remparts d’Antibes ».

Le défi ? Finir un puzzle de 2000 pièces en mode coopératif. Vous avez 5 minutes, 10 minutes ou une heure ? Apportez votre pierre à l’édifice !

Des jeux créés par les Archives municipales (KiS-Archives et Jeu de 7 familles antibois) vous seront également proposés. Médiathèque Albert Camus 19 boulevard Chancel 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/ https://www.facebook.com/mediatheque.casa/;https://www.instagram.com/mediatheques_casa/;https://twitter.com/medcasa;https://www.youtube.com/user/medcasa06 [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 19 75 80 »}] Médiathèque du réseau des médiathèques des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

3600 m² au centre d’Antibes.

Pôles d’excellence : la mer, l’architecture, le jardin, livre d’artistes contemporains, fonds Jacques Audiberti et Albert Camus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

