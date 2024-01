COMMEMORATIONS : LES 80 ANS DE LA LIBERATION – PREMIERE PARTIE Médiathèque Aire-sur-l’Adour, mardi 30 janvier 2024.

Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30

fin : 2024-02-17

Commémorations : les 80 ans de la Libération

1944 – 2024 : 80 ans pour ne rien oublier.

Les mairies d’Aire sur l’Adour et de Barcelonne du Gers, les médiathèques communautaires, le lycée Gaston Crampe, les associations patriotiques et le cinéma Galaxie proposeront tout au long de l’année 2024 des événements pour commémorer les 80 ans de la libération.

Du 30 janvier au 17 février – Exposition Le Camp de Dachau, 1933-1945 – Médiathèque d’Aire sur Adour.

Fille de Didier Boueilh, déporté à Dachau, Dany Périssé vous propose une exposition qui présente ce camp symbolique puisque premier camp créé par les nazis en 1933. Elle a été conçue comme un support pédagogique à la transmission de la mémoire de la déportation et de la résistance au nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Garder et transmettre la mémoire de la vie, du travail, des expérimentations, des horreurs subies dans ce lieu..

EUR.

Médiathèque Passage des Cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



