RENCONTRE : PREVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET SOUTENIR LES VICTIMES Médiathèque Aire-sur-l’Adour, vendredi 26 janvier 2024.

Aire-sur-l’Adour Landes

Début : 2024-01-26 18:30:00

Violences sexuelles : un état des lieux.

L’association Oses a pour missions l’écoute, le soutien et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles et de leur entourage. Créée dans les Landes il y a un an, l’association mène également de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention auprès de différents publics.

Cyrielle Gramond, présidente de l’association, elle-même victime pendant son enfance, a écrit un livre dans lequel elle témoigne de son histoire : Ose, tout ira bien.

Avec Sylvie Dos Santos, co-présidente de l’association, soignante et thérapeute, elles feront lors de cette rencontre un état des lieux sur le sujet, présenteront des clés pour prévenir les violences sexuelles et détecter les signes chez les jeunes victimes, puis apporteront les ressources pour l’accompagnement psychologique et judiciaire.

Médiathèque Passage des Cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



