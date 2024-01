RESTITUTION DE LA TOURNEE LANDES-FINLANDE Médiathèque Aire-sur-l’Adour, samedi 20 janvier 2024.

Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Grande journée de restitution de la tournée Landes – Finlande du groupe Paul & Manuel et d’Heyo productions.

Originaire de Renung, le groupe Paul & Manuel s’inscrit dans un univers musical vaste et éclectique, dont la plume trace un fil rouge et revendique des textes en français.

En 2023, le groupe, invité au Salo Circus Festival, a fait une tournée Landes-Finlande , accompagné de Flora Courier, vidéaste professionnelle et fondatrice de l’agence landaise Heyo Prod.

Pour leur retour à la maison , trois temps de rencontres sont organisés à la médiathèque d’Aire sur l’Adour.

10h : atelier musique beatmaking-loopstation – Paul Berteaud proposera un atelier d’initiation au beatmaking (création de pistes musicales et rythmiques) avec loopstation. Dès 10 ans . Durée : 2 heures

14h : rencontre autour de la tournée Landes-Finlande .

16h: concert du groupe

Médiathèque Passage des Cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Aire sur l’Adour