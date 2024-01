Des livres et tout à la médiathèque d’Aire Médiathèque Aire-sur-l’Adour, vendredi 12 janvier 2024.

Aire-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:00:00

fin : 2024-01-12 20:00:00

C’est un comité de lecture et surtout l’occasion d’échanger littéraires, cinématographiques ou musicaux.

Et pour ceux qui n’ont pas d’idées, venez tout simplement écouter !

Médiathèque Passage des Cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Aire sur l’Adour