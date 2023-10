Game club à la médiathèque d’Aire sur l’Adour Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 25 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Après-midi jeux vidéo !

Les médiathèques communautaires d’Aire sur l’Adour vous invitent à un rendez-vous mensuel autour des jeux vidéos : Game-Club. Chaque séance, un jeu différent sera proposé pour (re)découvrir ce qui fait la richesse de la culture geek. Venez rencontrer les autres joueurs pour des parties endiablées où seul comptent la bonne humeur et le fair play !

A 14h30, le 25 novembre 2023

A partir de 7 ans

Gratuit / sur inscription

05 58 51 34 04.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

Médiathèque Passage des cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Video game afternoons!

The Aire sur l’Adour community media libraries invite you to a monthly video game event: Game-Club. Each session will feature a different game, allowing you to (re)discover the richness of geek culture. Come and meet up with other gamers for wild games where only good humor and fair play count!

At 2.30pm, November 25, 2023

Ages 7 and up

Free / registration required

05 58 51 34 04

¡Tarde de videojuegos!

Las mediatecas comunitarias de Aire sur l’Adour le invitan a una cita mensual con los videojuegos: Game-Club. Cada sesión presentará un juego diferente, para que pueda (re)descubrir la riqueza de la cultura friki. Ven a conocer a los demás jugadores para disfrutar de partidas alocadas, en las que lo único que cuenta es el buen humor y el juego limpio

14.30 h, 25 de noviembre de 2023

A partir de 7 años

Gratuito / inscripción obligatoria

05 58 51 34 04

Nachmittag mit Videospielen!

Die Mediatheken der Gemeinde Aire sur l’Adour laden Sie zu einem monatlichen Treffen rund um Videospiele ein: Game-Club. In jeder Sitzung wird ein anderes Spiel vorgestellt, um zu entdecken, was den Reichtum der Geek-Kultur ausmacht. Treffen Sie sich mit anderen Spielern zu wilden Partien, bei denen nur gute Laune und Fairplay zählen!

Um 14:30 Uhr am 25. November 2023

Ab 7 Jahren

Kostenlos / nach Anmeldung

05 58 51 34 04

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Aire sur l’Adour