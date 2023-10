Spectacle pour enfant à la Médiathèque d’Aire Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 2 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Le jeudi 2 novembre à 16h à la médiathèque d’Aire sur adour

Spectacle Babayaga une adaptation théatre-marionettes du célèbre conte russe.

Nora Jonquet, Compagnie et Moi

Dès 4 ans

Gratuit / sur inscription

05 58 51 34 04.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:30:00. EUR.

Médiathèque Place de l’Hôtel de Ville

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thursday, November 2 at 4pm at the Aire sur adour media library

Babayaga, a puppet-theater adaptation of the famous Russian tale.

Nora Jonquet, Compagnie et Moi

Ages 4 and up

Free / registration required

05 58 51 34 04

Jueves 2 de noviembre a las 16:00 h en la biblioteca multimedia Aire sur adour

Babayaga, adaptación al teatro de marionetas del famoso cuento ruso.

Nora Jonquet, Compañía y yo

A partir de 4 años

Gratuito / inscripción obligatoria

05 58 51 34 04

Am Donnerstag, den 2. November um 16 Uhr in der Mediathek von Aire sur adour

Theaterstück Babayaga eine Theater- und Marionettenadaption des berühmten russischen Märchens.

Nora Jonquet, Compagnie et Moi

Ab 4 Jahren

Kostenlos / nach Anmeldung

05 58 51 34 04

