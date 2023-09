Après-midi jeux de société à la médiathèque d’Aire Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 26 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Pour les vacances, votre médiathèque vous propose une nouvelle après-midi autour des jeux de société à passer en famille, entre amis ou même avec des inconnus.

En collaboration avec l’association Le Nain Geaune, venez découvrir une grande variété de jeux pour vous amuser et partager !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:30:00. EUR.

Médiathèque Passage des cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the vacations, your media library offers you a new afternoon of board games to spend with family, friends or even strangers.

In collaboration with the association Le Nain Geaune, come and discover a wide variety of games to have fun and share!

Para las fiestas, tu mediateca te ofrece una nueva tarde de juegos de mesa para pasar en familia, con amigos o incluso con desconocidos.

En colaboración con la asociación Le Nain Geaune, ¡venga a descubrir una gran variedad de juegos para disfrutar y compartir!

In den Ferien bietet Ihnen Ihre Mediathek einen neuen Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele an, den Sie mit der Familie, mit Freunden oder sogar mit Fremden verbringen können.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Le Nain Geaune können Sie eine große Auswahl an Spielen entdecken, um Spaß zu haben und sich auszutauschen!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Aire sur l’Adour