Hola, ¿qué tal? Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 14 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Vous souhaitez reprendre contact avec la langue espagnole ?

Venez nous rejoindre un samedi par mois à la médiathèque d’Aire sur Adour pour une heure conversation en espagnol. Delphine vous donnera les clés pour renouer avec la langue de nos voisins, retrouver les automatismes, découvrir le vocabulaire…

Tout niveau • Tout public

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit

Sur inscription :

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Médiathèque Passage des cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Would you like to get back in touch with the Spanish language?

Come and join us one Saturday a month at the media library of Aire sur Adour for an hour of conversation in Spanish. Delphine will give you the keys to reconnect with the language of our neighbors, find the automatisms, discover the vocabulary…

All levels ? All levels

Media library of Aire sur l’Adour

Free

On registration:

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

¿Le gustaría retomar el contacto con la lengua española?

Únase a nosotros un sábado al mes en la mediateca de Aire sur Adour para una hora de conversación en español. Delphine le dará las claves para retomar el contacto con la lengua de nuestros vecinos, encontrar los automatismos, descubrir el vocabulario…

Todos los niveles ? Todos los niveles ?

Mediateca de Aire sur l’Adour

Gratis

En el registro:

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

Möchten Sie wieder Kontakt mit der spanischen Sprache aufnehmen?

Kommen Sie an einem Samstag im Monat zu uns in die Mediathek von Aire sur Adour, um an einer Konversationsstunde auf Spanisch teilzunehmen. Delphine wird Ihnen die Schlüssel an die Hand geben, um die Sprache unserer Nachbarn wiederzubeleben, Automatismen wiederzufinden, Vokabeln zu entdecken…

Jedes Niveau ? Jedes Publikum

Mediathek von Aire sur l’Adour

Kostenlos

Nach Anmeldung :

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Aire sur l’Adour