Lieux de cultes & divinités antiques [Conférence] Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 14 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Les manifestations du sacré dans le Sud-Ouest durant la période gallo-romaine.

Par Benoît Pace, Docteur en archéologie.

Que sait-on des religions anciennes pratiquées dans le Sud-Ouest au temps de Rome ?

L’intérêt suscité par l’épigraphie depuis les XVIe / XVIIe s. a particulièrement contribué à notre connaissance des divinités honorées dans le Sud-Ouest durant la période romaine. C’est en effet au travers d’un peu moins d’une cinquantaine de lieux de cultes attestés par l’archéologie et de près de 1200 autels votifs découverts in situ ou en remploi, que nous pouvons aujourd’hui avoir une meilleure appréhension des religions pratiquées dans l’ensemble de l’Aquitaine méridionale romaine.

Samedi 14 octobre à 15h

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit, sur inscription : 05 58 51 34 04

En partenariat avec Lacq-Odyssée.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Médiathèque Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Manifestations of the sacred in the South-West during the Gallo-Roman period.

By Benoît Pace, Doctor of Archaeology.

What do we know about the ancient religions practiced in the Southwest during the Roman period?

The interest aroused by epigraphy since the 16th / 17th c. has particularly contributed to our knowledge of the deities honored in the Southwest during the Roman period. With just under fifty places of worship attested by archaeology and nearly 1,200 votive altars discovered in situ or as replacements, we now have a better understanding of the religions practiced throughout Roman southern Aquitaine.

Saturday, October 14th at 3pm

Aire sur l’Adour media library

Free, registration required: 05 58 51 34 04

In partnership with Lacq-Odyssée

Manifestaciones de lo sagrado en el Suroeste durante el periodo galo-romano.

Por Benoît Pace, doctor en arqueología.

¿Qué sabemos de las antiguas religiones practicadas en el Suroeste durante la época romana?

El interés suscitado por la epigrafía desde los siglos XVI y XVII ha contribuido de forma particularmente significativa a nuestro conocimiento de las divinidades honradas en el suroeste en época romana. Se han documentado arqueológicamente unos cincuenta lugares de culto y se han encontrado cerca de 1.200 altares votivos in situ o en sustitución, lo que nos permite comprender mejor las religiones practicadas en toda la Aquitania meridional romana.

Sábado 14 de octubre a las 15:00 h

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Gratuito, inscripción obligatoria: 05 58 51 34 04

En colaboración con Lacq-Odyssée

Manifestationen des Heiligen im Südwesten während der gallo-römischen Zeit.

Von Benoît Pace, Doktor der Archäologie.

Was wissen wir über die antiken Religionen, die im Südwesten zur Zeit Roms praktiziert wurden?

Das Interesse an der Epigraphik seit dem 16. und 17. Jahrhundert hat besonders zu unserem Wissen über die Gottheiten beigetragen, die im Südwesten während der römischen Zeit geehrt wurden. Anhand von etwas weniger als fünfzig archäologisch nachgewiesenen Kultstätten und fast 1200 Votivaltären, die in situ oder als Ersatzteile entdeckt wurden, können wir heute ein besseres Verständnis der Religionen im gesamten römischen Südaquitanien erlangen.

Samstag, den 14. Oktober um 15 Uhr

Mediathek von Aire sur l’Adour

Kostenlos, nach Anmeldung: 05 58 51 34 04

In Partnerschaft mit Lacq-Odyssée

