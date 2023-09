Figures de l’exil Exposition à la médiathèque d’Aire Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 21 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Du samedi 21 octobre au samedi 18 novembre

Exposition « Figures de l’exil », créée par Pierre Vallaud

Samedi 21 octobre, 11h : vernissage de l’exposition en présence d’Int’Aire’Mezzo

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Mardi 7 et mercredi 8 novembre

Projections de films : Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel, Le Pianiste de Roman Polanski (programmation et horaires à confirmer).

Suivies d’interventions de Pierre Vallaud et Alain Bonte, directeur du Conservatoire Départemental des Landes.

Cinéma Galaxie

Jeudi 9 novembre à 19h

Concert avec des œuvres de Bartok, Hindemith, Ligeti, Stefan Wolpe et Milhaud jouées par les musiciens du conservatoire : François Bonnaud (clarinette), Pascal Jean (hautbois), Romny Ruiz (violon), Maurine Grais

Projections de films : Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel 3€

Tous les rendez-vous à la médiathèque sont gratuits, sur inscription : 05 58 51 34 04.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 22:00:00

Médiathèque Place de la Cathédrale

Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



From Saturday October 21 to Saturday November 18

Figures of exile » exhibition, created by Pierre Vallaud

Saturday October 21, 11am: exhibition opening in the presence of Int’Aire’Mezzo

Aire sur l’Adour media library

Tuesday 7 and Wednesday 8 November

Film screenings: Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel, Roman Polanski’s Le Pianiste (program and times to be confirmed).

Followed by talks by Pierre Vallaud and Alain Bonte, director of the Conservatoire Départemental des Landes.

Cinéma Galaxie

Thursday, November 9th at 7pm

Concert featuring works by Bartok, Hindemith, Ligeti, Stefan Wolpe and Milhaud, performed by Conservatoire musicians: François Bonnaud (clarinet), Pascal Jean (oboe), Romny Ruiz (violin), Maurine Grais (violin), and the pianist and pianist of the Conservatoire

Film screenings: Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel 3?

All events at the media library are free of charge, with registration: 05 58 51 34 04

Del sábado 21 de octubre al sábado 18 de noviembre

Exposición « Figuras del exilio », creada por Pierre Vallaud

Sábado 21 de octubre, 11:00 h: preestreno de la exposición en presencia de Int’Aire’Mezzo

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Martes 7 y miércoles 8 de noviembre

Proyecciones de películas: Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel, El pianista de Roman Polanski (programa y horarios por confirmar).

Coloquios a cargo de Pierre Vallaud y Alain Bonte, Director del Conservatorio Departamental de las Landas.

Cine Galaxia

Jueves 9 de noviembre a las 19:00 h

Concierto con obras de Bartok, Hindemith, Ligeti, Stefan Wolpe y Milhaud interpretadas por músicos del Conservatorio: François Bonnaud (clarinete), Pascal Jean (oboe), Romny Ruiz (violín), Maurine Grais (violín) y Pierre Vallaud

Proyecciones de películas: Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel 3?

Todos los actos de la biblioteca multimedia son gratuitos, previa inscripción: 05 58 51 34 04

Von Samstag, 21. Oktober bis Samstag, 18. November

Ausstellung « Figures de l’exil », gestaltet von Pierre Vallaud

Samstag, 21. Oktober, 11 Uhr: Vernissage der Ausstellung in Anwesenheit von Int’Aire’Mezzo

Mediathek von Aire sur l’Adour

Dienstag, 7. und Mittwoch, 8. November

Filmvorführungen: Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel, Der Pianist von Roman Polanski (Programm und Uhrzeiten werden noch bestätigt).

Anschließend Vorträge von Pierre Vallaud und Alain Bonte, Direktor des Conservatoire Départemental des Landes.

Kino Galaxie

Donnerstag, den 9. November um 19 Uhr

Konzert mit Werken von Bartok, Hindemith, Ligeti, Stefan Wolpe und Milhaud, gespielt von den Musikern des Konservatoriums: François Bonnaud (Klarinette), Pascal Jean (Oboe), Romny Ruiz (Violine), Maurine Grais

Filmvorführungen: Charlie Chaplin, Fritz Lang, Luis Buñuel 3?

Alle Termine in der Mediathek sind kostenlos, Anmeldung erforderlich: 05 58 51 34 04

