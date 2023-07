Des livres et tout à la médiathèque d’Aire Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 15 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

C’est un comité de lecture et surtout l’occasion d’échanger littéraires, cinématographiques ou musicaux.

Et pour ceux qui n’ont pas d’idées, venez tout simplement écouter !.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 20:00:00. EUR.

Médiathèque Passage des Cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s a reading committee and, above all, an opportunity to exchange ideas on literature, film and music.

And for those who don?t have any ideas, just come and listen!

Es un comité de lectura y, sobre todo, una oportunidad para intercambiar ideas sobre literatura, cine y música.

Y para los que no tengan ideas, ¡sólo tienen que venir a escuchar!

Es ist ein Lesekomitee und vor allem eine Gelegenheit, sich über Literatur, Filme und Musik auszutauschen.

Und wer keine Ideen hat, kann auch einfach nur zuhören!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Aire sur l’Adour