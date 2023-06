Contes sur les doigts à la Médiathèque d’Aire Médiathèque Aire-sur-l’Adour, 10 juin 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Contes sur les doigts, un moment de lecture en famille.

Des histoires, contes et jeux de doigts pour les tout-petits ! De 18 mois à 5 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 10 juin à 10h30

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit / sur inscription

05 58 51 34 04.

Médiathèque Passage des Cultures

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Contes sur les doigts, a family reading time.

Stories, tales and finger games for the little ones! From 18 months to 5 years old accompanied by an adult.

Saturday June 10 at 10:30 a.m

Media library of Aire sur l’Adour

Free / registration required

05 58 51 34 04

Contes sur les doigts, tiempo de lectura en familia.

Historias, cuentos y juegos de dedos para los más pequeños De 18 meses a 5 años acompañados de un adulto.

Sábado 10 de junio a las 10.30 h

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Gratuito / inscripción obligatoria

05 58 51 34 04

Contes sur les doigts (Geschichten auf den Fingern), ein Leseerlebnis für die ganze Familie.

Geschichten, Märchen und Fingerspiele für die Allerkleinsten! Von 18 Monaten bis 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Samstag, 10. Juni um 10:30 Uhr

Mediathek von Aire sur l’Adour

Kostenlos / nach Anmeldung

05 58 51 34 04

