Atelier de fabrication de pâte à modeler Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, 20 décembre 2023, Tourcoing.

Atelier de fabrication de pâte à modeler Mercredi 20 décembre, 15h00 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte.

Atelier créatif de fabrication de pâte à modeler végétale, par l’atelier mobile Les Herbes folles, qui défend des pratiques éco-responsables, le partage et la coopération.

Cette animation étant financée par le Contrat de Ville 2023 pour le quartier du Blanc-Seau, les places seront attribuées en priorité aux habitants du quartier.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/venez-avec-vos-p-tits-loups »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

