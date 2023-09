Les P´tits Kili Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, 15 décembre 2023, Tourcoing.

Les P´tits Kili Vendredi 15 décembre, 10h00 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

Heure du conte pour les 0-3 ans.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T10:00:00+01:00 – 2023-12-15T10:30:00+01:00

