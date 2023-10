Cocon coquille Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, 2 décembre 2023, Tourcoing.

Cocon coquille Samedi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans et ceux qui les accompagnent

Cocon-Coquille, c’est une histoire avec des poupées, de la musique qui chatouille les oreilles et des chansons. Après deux années traversées par la crise sanitaire, comment peut-on aujourd’hui sortir de sa coquille ? Sur quelles fondations bâtir nos maisons et notre relation aux autres ?

Cocon-Coquille raconte le temps qu’il faut pour grandir, comme la chenille qui sort de son cocon devenu trop petit pour un papillon. Aller voir dehors pour découvrir le monde et mordre la vie à pleines dents !

Cette animation étant financée par le Contrat de Ville 2023 pour le quartier du Blanc-Seau, les places seront attribuées en priorité aux habitants du quartier.

Découvrez tout le programme ici

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/venez-avec-vos-p-tits-loups »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:45:00+01:00

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:45:00+01:00

Droits réservés