Atelier de fabrication de bouteilles sensorielles Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, 25 octobre 2023, Tourcoing.

Atelier de fabrication de bouteilles sensorielles Mercredi 25 octobre, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 3 mois à 3 ans et leurs parents.

Une bouteille sensorielle, c’est une bouteille de récupération, remplie d’éléments qui stimulent la vue et/ou l’ouïe des jeunes enfants : eaux, perles, paillettes, éléments colorés…

Vous apprendrez à fabriquer avec votre enfant cet objet de jeu et d’éveil, d’inspiration Montessori, lors d’un atelier parent-enfant animé par Marine Brochard de Momentalité.

Matériel fourni

Comment choisir ce que l’on met dedans?

Votre bébé aime secouer des maracas? Alors opter pour des bouteilles sonores, avec des éléments qui s’entrechoquent.

Votre bébé est dans l’observation? Vous pouvez verser les 3 couleurs primaires pour colorer l’eau, tout simplement. Ou choisir des éléments d’une même couleur, ou au contraire créer un arc-en-ciel de couleurs, ou encore un thème, une saison… Il existe de multiples possibilités !

Cette animation étant financée par le Contrat de Ville 2023 pour le quartier du Blanc-Seau, les places seront attribuées en priorité aux habitants du quartier.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:30:00+02:00 – 2023-10-25T11:30:00+02:00

