Les Petits bercés Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing, 11 octobre 2023, Tourcoing.

Les Petits bercés Mercredi 11 octobre, 10h30, 16h30 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 5 ans et ceux qui les accompagnent.

Un spectacle sur le temps, celui qu’on prend et qu’on se donne, par la Compagnie de la Vache bleue. Un moment arrêté tout en douceur, avec de petites lectures musicales de livres en-chantés, des comptines et des jeux de doigts qui se promènent sur le fil du temps…

Cette animation étant financée par le Contrat de Ville 2023 pour le quartier du Blanc-Seau, les places seront attribuées en priorité aux habitants du quartier.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:30:00+02:00 – 2023-10-11T11:30:00+02:00

2023-10-11T16:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

