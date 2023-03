P’tit Yogi : Yoga parent/enfant sur le thème des émotions Médiathèque Aimé Césaire, 8 avril 2023, Tourcoing.

P’tit Yogi : Yoga parent/enfant sur le thème des émotions Samedi 8 avril, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs parents.

Tu as souvent peur? Tu souhaites que toutes ces vilaines choses qui te chatouillent l’esprit arrêtent de t’embêter?

Alors enfile tes plus belles chaussettes et viens nous retrouver, nous t’aiderons à reprendre confiance en toi tout en t’amusant afin que tu puisses être plus fort.

(1 parent maximum par enfant)

Dans le cadre du programme Autour des émotions

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/autour-des-emotions »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:30:00+02:00 – 2023-04-08T11:15:00+02:00

Freepik