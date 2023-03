Emoticontes Médiathèque Aimé Césaire, 5 avril 2023, Tourcoing.

Emoticontes Mercredi 5 avril, 16h00 Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Les émotions, dur dur parfois pour les enfants ! Quand ça déborde, ce n’est pas toujours facile de savoir quoi en faire… Au fil de ces Emoticontes, adultes et enfants croiseront tour à tour un canard toujours en pétard, un lapin qui a peur de tout et un chat perdu dans la forêt… Autant de récits contés et chantés pour évoquer ensemble ces tempêtes intérieures.

Par Guillaume Alix – Cie Le Récigraphe

Financé par la Cité éducative

Dans le cadre du programme Autour des émotions

Médiathèque Aimé Césaire
285 boulevard Descat
59200 Tourcoing
Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T16:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:45:00+02:00

