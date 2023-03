Autour des émotions Médiathèque Aimé Césaire, 5 avril 2023, Tourcoing.

Autour des émotions 5 – 15 avril Médiathèque Aimé Césaire Gratuit, réservation conseillée.

Peur ou colère, tristesse ou joie, les émotions nous submergent parfois et nous déstabilisent, mais elles sont utiles et nous pouvons apprendre à les canaliser.

Un spectacle et d’autres animations jeune public, pour mieux comprendre, identifier, jouer… avec ses émotions : contes, histoires en anglais et en espagnol et yoga parent/enfant.

Tout le programme ici

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/autour-des-emotions »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T16:00:00+02:00 – 2023-04-05T16:45:00+02:00

2023-04-15T10:30:00+02:00 – 2023-04-15T11:00:00+02:00

Adobe Stock