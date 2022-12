Matin câlin Médiathèque Aimé Césaire, 14 janvier 2023, Tourcoing.

Matin câlin Samedi 14 janvier 2023, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.

Le rdv des parents et de leurs enfants de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires, comptines et jeux de doigts, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Blanc-seau Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:30:00+01:00

2023-01-14T11:00:00+01:00

Service Communication de la Ville de Tourcoing