À la découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

À la découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Aimé Césaire, 25 novembre 2022, Tourcoing. À la découverte de la réalité virtuelle Vendredi 25 novembre, 16h00 Médiathèque Aimé Césaire

Entrée libre.Tout public à partir de 8 ans.

Découverte de la réalité virtuelle avec le casque VR Oculus Quest 2. Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Blanc-seau Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

03 20 25 61 19 https://mediatheque.tourcoing.fr Dans le cadre des Journées mondiales du jeu vidéo, la médiathèque Andrée Chedid vous invite à découvrir la réalité virtuelle avec le casque VR Oculus Quest 2 et le jeu Beat Saber, jeu vidéo de rythme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T16:00:00+01:00

2022-11-25T18:30:00+01:00 Freepik

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Aimé Césaire Adresse 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Blanc-seau Ville Tourcoing Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing Departement Nord

Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

À la découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Aimé Césaire 2022-11-25 was last modified: by À la découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Aimé Césaire Médiathèque Aimé Césaire 25 novembre 2022 Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord