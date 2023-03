La Fresque du Climat Médiathèque Aimé-Césaire La Verrière Catégories d’Évènement: La Verrière

La Fresque du Climat Médiathèque Aimé-Césaire, 3 juin 2023, La Verrière. La Fresque du Climat Samedi 3 juin, 14h00 Médiathèque Aimé-Césaire Sur réservation Spécialement adaptée pour les plus jeunes, basée sur les travaux scientifiques du GIEC, La Fresque du Climat est l’atelier collaboratif de référence pour comprendre collectivement les enjeux du changement climatique. Participez à un atelier-jeu ludique, collaboratif et scientifique !

À partir de 8 ans

Sur réservation

Un événement Développement durable Médiathèque Aimé-Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 16 11 60 »}, {« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

