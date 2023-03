Mini concert – Projet DEMOS Médiathèque Aimé-Césaire, 24 mai 2023, La Verrière.

Démos est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre sur les temps extrascolaires sur trois ans. Il est destiné à des enfants ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d’un accès facile à la pratique de la musique dans les institutions existantes. L’orchestre SQY démos réunit 90 enfants de 5 à 11 ans habitant dans des quartiers relevant de la « Politique de la Ville » ou des zones sensibles sur les villes de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, La Verrière, Trappes, Plaisir et Chanteloup-Les-Vignes. Chaque enfant reçoit un instrument de musique pendant trois ans. Encadré par des professionnels de la musique et du champ social, il suit des cours hebdomadaires de 3 h et des répétitions en orchestre (tutti) toutes les six semaines. Un grand concert est organisé en fin de saison dans un lieu du territoire.

Démos est un projet de démocratisation culturelle initié en 2010 par la Cité de la musique et coordonné aujourd’hui par la Philharmonie de Paris. Pour la première fois, le projet est porté par l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet a commencé en septembre 2022 et se terminera en juin 2025.

Les élèves viennent en médiathèque faire une démonstration de leur travail, venez nombreux les encourager.

Médiathèque Aimé-Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T17:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

