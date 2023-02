Les gardiens de rêves Médiathèque Aimé-Césaire, 22 mars 2023, La Verrière.

Les gardiens de rêves Mercredi 22 mars, 10h30 Médiathèque Aimé-Césaire

0-3 ans – Petite enfance et parents – Réservation

Semaine nationale de la petite enfance : Spectacle et histoires à partir de trois tableaux d’Arp, Kandinsky et Torrès Garcia.

Médiathèque Aimé-Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc [{“link”: “https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-02/Babyage_Programme_JR_2023.pdf”}]

01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix).

Partons en balade, au coeur de ce qui est abstrait, et pourtant si poétique. Départ pour un voyage rythmé par des histoires de la musique, des visuels, et des marionnettes, à la découverte de ces artistes dont les créations nous nourrissent encore aujourd’hui.

Avec L’atelier des songes Délia Sartor et Aurélie Gourvès

Un évènement Babyâge 2023



