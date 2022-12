Troc-livres médiathèque Aimé Césaire La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

Troc-livres médiathèque Aimé Césaire, 24 septembre 2022, La Verrière. Troc-livres Samedi 24 septembre, 14h00 médiathèque Aimé Césaire

Accès libre

Faites de nouvelles découvertes dans un moment d’échange et de convivialité à la médiathèque Aimé-Césaire. médiathèque Aimé Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc

01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Un troc livres, animé d’un atelier créatif et de racontines. En partenariat avec La Maison de la musique et de la danse, la Mire de la Ville de La Verrière Tout public

Durée : 2h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T14:00:00+02:00

2022-09-24T16:00:00+02:00 © SQY

