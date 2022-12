Annulé | Clés pour comprendre l’œuvre d’Aimé Césaire médiathèque Aimé Césaire La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

Le Printemps de Poètes vous donne un nouveau rendez-vous. Mieux comprendre l’oeuvre d’Aimé Césaire grâce aux éclairages de Daniel Maximin poète, romancier, essayiste et spécialiste de sa biographie. médiathèque Aimé Césaire 19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc

01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Une Master class assurée par Daniel Maximin, poète, romancier et essayiste, auteur de Aimé Césaire, frère-volcan, Le Seuil, 2013. A mi-chemin de la Décennie internationale des personnes d’ascendance Africaine de l’Unesco (2015-2024), le collectif CSME-SQY vous propose de redécouvrir l’œuvre d’Aimé Césaire lors d’une Master Class présentée par son ami Daniel Maximin, poète et écrivain. Le dialogue entre Daniel Maximin et tous ceux qui s’intéressent à l’œuvre d’Aimé Césaire portera sur trois thèmes: Le poète, L’homme politique, L’homme de théâtre. L’objectif est de permettre à chacun d’acquérir les clés pour mieux comprendre cette œuvre. Une proposition du Collectif pour la semaine de la mémoire de l’esclavage de SQY – CSME-SQY en partenariat avec les Itinéraires poétiques.

