Fête des pieds et des mains
Samedi 1 février 2020, 11h00
médiathèque Aimé Césaire
Sur réservation

Voici un voyage entre pieds et mains, jeux de doigts et chaussures qui cherchent leur douce moitié.

médiathèque Aimé Césaire
19 Avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière
La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc
01.30.16.11.60

01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Les souliers de Debora Di Gilio ont beaucoup voyagé. Ils sont partis de l’Italie et ils sont arrivés jusqu’à Paris. Un matin le réveil a sonné : debout debout mes petits pieds, la journée vient de commencer un long voyage nous attend ! Avec la conteuse Debora Di Gilio Un évènement Fête du conte 2020

