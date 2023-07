Participez à un atelier culinaire Médiathèque Agora Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Participez à un atelier culinaire Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Agora Pour 12 personnes

Parce que la cuisine contribue à la diversité culturelle du monde depuis des générations, nous vous invitons à venir partager un plaisir commun : la préparation et le partage convivial d’un repas aux saveurs venues d’ailleurs. Embarquez sans plus tarder pour un voyage des papilles et des sens !

Médiathèque Agora 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] L’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz et plus largement en France. Il regroupe en son sein une médiathèque (réseau des bibliothèques – médiathèques de Metz), un centre social (animé par l’Association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique. Le projet développe des missions culturelles et sociales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

