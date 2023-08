Portes ouvertes de la médiathèque et exposition sur le rugby Médiathèque Agnès Varda Le Passage Catégories d’Évènement: Le Passage

Lot-et-Garonne Portes ouvertes de la médiathèque et exposition sur le rugby Médiathèque Agnès Varda Le Passage, 16 septembre 2023, Le Passage. Portes ouvertes de la médiathèque et exposition sur le rugby Samedi 16 septembre, 09h00 Médiathèque Agnès Varda Gratuit. Entrée libre. Participez aux portes ouvertes de la médiathèques de Le Passage, avec une foire aux livres, des lectures jeunesse, une exposition dédiée au rugby et pleins d’autres animations au rendez-vous ! Médiathèque Agnès Varda Médiathèque, 47520 Le Passage Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 47 79 66 https://mediatheque-lepassage.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

