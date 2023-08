A TABLE ! Médiathèque A. Malraux Contrexéville, 1 octobre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

En octobre et novembre, la Médiathèque vous invite « A table! », une manifestation organisée par le Conseil Départemental des Vosges et le réseau des bibliothèques-médiathèques vosgiennes.

Un alléchant programme est en train de se mijoter. Il sera disponible à compter du 15 septembre à l’adresse suivante: https://contrexeville.bibli.fr. Tout public

Vendredi 2023-10-01 fin : 2023-11-30 . 0 EUR.

Médiathèque A. Malraux rue Jean Moulin

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



In October and November, the Médiathèque invites you to « A table! », an event organized by the Conseil Départemental des Vosges and the Vosges library-médiathèque network.

A mouth-watering program is in the making. It will be available from September 15 at the following address: https://contrexeville.bibli.fr

En octubre y noviembre, la Mediateca le invita a « ¡Una mesa! », un evento organizado por el Conseil Départemental des Vosges y la red de bibliotecas y mediatecas de los Vosgos.

Actualmente se está elaborando un apetitoso programa. Estará disponible a partir del 15 de septiembre en la siguiente dirección: https://contrexeville.bibli.fr

Im Oktober und November lädt die Mediathek Sie zu « A table! » ein, einer Veranstaltung, die vom Conseil Départemental des Vosges und dem Netzwerk der Bibliotheken und Mediatheken der Vogesen organisiert wird.

Das Programm ist bereits in Vorbereitung. Es ist ab dem 15. September unter folgender Adresse abrufbar: https://contrexeville.bibli.fr

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE